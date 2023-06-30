Asus Zenfone 10 зберіг дизайн попередника, але став краще в плані начинки.

Asus залишиться чи не єдиним виробником, хто ще випускає компактні флагмани. Компанія офіційно представила новий флагманський смартфон Zenfone 10 – він зберіг дизайн попередника, але став краще в плані начинки.

Zenfone 10 дійсно дуже маленький за сучасними мірками: 146,5 × 68,1 × 9,4 мм. Він також має 5,9-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц – це поєднання унікальне для ринку. У компанії заявили, що апарат буде зручно тримати в руці і носити в сумочці.

Оскільки це флагман, в телефон встановили найпотужніший чіп Snapdragon 8 Gen 2 і поставили 16 Гбайт оперативної пам'яті разом з накопичувачем на 512 Гбайт. Акумулятор залишився незмінним (4300 мАг), зате додали бездротову зарядку, якої не було в минулому поколінні.

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Ззаду знаходиться подвійна камера з унікальним дизайном – на панелі розмістили декілька величезних об'єктивів. Основний має роздільну здатність 50 Мп і відрізняється наявністю 6-осьової стабілізації, яка має зробити зйомку максимальної плавною. Також є надширококутна камера роздільною здатністю 12 Мп, а спереду можна знайти 32-Мп селфі камеру.

Серед інших особливостей – вологозахист за стандартом IP68, сканер пальця і два динаміки. Також є порт 3,5 мм – актуально для власників дротяних навушників.

Стартова ціна Zenfone 10 в порівнянні з попередників не змінилася – від 799 євро (~32 000 грн). Новинка вже доступна для попереднього замовлення на деяких ринках.

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