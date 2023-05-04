Компранія отримала ліцензію, що дозволяє громадянам США брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу компанії.

Телекомунікаційна компанія Veon, якій в Україні належить один із трьох найбільших мобільних операторів – "Київстар", отримала в США ліцензію на продаж свого російського бізнесу.

Як говориться в фінансовому звіті компанії, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) 15 квітня 2023 року видало ліцензію, що дозволяє громадянам США брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу Veon - "Вимпелкому".

"Окрім цієї ліцензії OFAC, Veon також визначив, що має необхідні дозволи, необхідні британським та Бермудським органам влади для продажу VimpelCom", - йдеться у звіті Veon.

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Холдинг Veon - що про нього відомо

Veon - міжнародна холдингова компанія. Надає послуги у восьми країнах, включаючи Бангладеш, Грузію, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Росію, Узбекистан та Україну.

У Росії Veon управляє мобільним оператором "Білайн" через "Вимпелком", а в Україні є акціонером одного з трьох найбільших мобільних операторів "Київстар".

У листопаді 2022 року Veon заявив про вихід з Росії. Незабаром після цього "Вимпелком" заявив, що компанію викупить її топ-менеджмент на чолі з гендиректором Олександром Торбаховим за 130 мільярдів рублів.

Недавні відходи міжнародних компаній з РФ

Процес відходу міжнародних компаній з ринку РФ триває, хоч і повільно.

За останній місяць російський ринок покинули більше 20 міжнародних компаній, зокрема, KFC, Mercedes-Benz. Також про плани піти з РФ до 30 червня оголосила компанія-власник додатку для знайомств Tinder.

Альтернативою для російського ринку стають товари китайських компаній. Так, наприклад, китайські смартфони Xiaomi і Realme зараз займають понад 70% російського ринку.

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