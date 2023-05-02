Компанія-власник Tinder залишить Росію до 30 червня.

Компанія Match Group, якій належить додаток для знайомств Tinder, оголосила про запланований вихід з російського ринку до 30 червня.

В опублікованому річному звіті компанії говориться, що дане рішення прийняте, виходячи з необхідності захисту прав людини.

"Ми віддані захисту прав людини. Наші бренди роблять кроки щодо обмеження доступу до їхніх послуг у Росії і завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - йдеться в звіті.

Відео дня

Як зазначає агентство Reuters, компанія Match, чиї бренди включають додатки для знайомств, такі як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну робила мало публічних заяв про свою діяльність в Росії. При цьому в березні 2022 року в компанії відзначали негативний вплив на свій європейський бізнес.

Вихід міжнародних компаній з Росії - що відомо

За даними KSE Institute, за останній місяць ринок РФ залишили 20 міжнародних компаній. Серди них автомобільний люкс-бренд Mercedes-Benz, мережа фаст-фудів KFC, американська корпорація розробки відеоігор Electronic Arts.

У той же час на ринку РФ залишається ще багато компаній - всього 7% іноземних фірм остаточно пішли з країни.

Цього року Національне агентство із запобігання корупції внесло до списку міжнародних спонсорів війни такі великі міжнародні компанії як Французькі Yves Rocher і Auchan Holding, австрійську фінансову групу Raiffeisen Bank International, а також китайську корпорацію Xiaomi.

Вас також можуть зацікавити новини: