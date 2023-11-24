Asus звинувачується в порушенні відразу чотирьох найважливіших патентів, включаючи унікальний механізм шарніра для ноутбуків.

Китайський виробник Lenovo подав позов на адресу конкурента Asus, звинувачуючи його в порушенні відразу чотирьох найважливіших патентів, пов'язаних з програмним і апаратним забезпеченням ноутбуків, а також технологіями зв'язку.

За інформацією видання Ars Technica, ці чотири патенти стосуються шарніра екрана, системи управління живленням, технології мінімізації затримки при бездротовій передачі даних і оригінального способу використання тачпада.

Lenovo, яка має в своєму активі понад 28 000 патентів, вимагає від Asus припинити рекламувати та продавати ноутбуки, які використовують технології, описані в перелічених патентах. В якості яскравих прикладів передбачуваного порушення в позові наводяться моделі Zenbook Pro 14 OLED і Zenbook Flip 14 UX461.

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За інформацією Ars Technica, Lenovo стверджує, що порушення патентів зачіпає широкий спектр продукції, включаючи ноутбуки, планшети 2-в-1, настільні ПК, робочі станції, роутери і відповідні компоненти. Lenovo вимагає від комісії США змусити Asus припинити рекламу, продаж та переміщення продуктів, що порушують патенти.

За словами Lenovo, подача судового позову стала останнім засобом переконати конкурентів у необхідності припинити порушення, оскільки попередні спроби вирішення спору в досудовому порядку виявилися неуспішними через неможливість досягнення угоди. На сьогодні Lenovo утримує 23,5% загальносвітового ринку комп'ютерів, в той час, як частка Asus становить 7,1%.

Раніше цього місяця Lenovo випустила новий 11-дюймовий планшет за ціною бюджетного смартфона. Він отримав чипсет Snapdragon 685, 8 ГБ оперативної пам'яті і металевий корпус, а просять за нього всього 120 доларів.

Водночас Asus випустила незвичайну модель відеокарти RTX 4060 Ti, в яку самостійно можна встановити SSD. У такого рішення є відразу декілька переваг. Можливо, інші бренди в майбутньому теж підхоплять цей концепт.

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