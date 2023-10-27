У такого рішення є відразу низка переваг. Можливо, інші бренди в майбутньому теж підхоплять цей концепт.

В каталозі Asus з'явилася незвичайна модель відеокарти RTX 4060 Ti 8 ГБ з вбудованим слотом для накопичувача SSD M.2. Картку вже можна придбати в Європі за ціною 559 євро – це на 60 євро дорожче, ніж модель на 8 ГБ без твердотілового накопичувача.

Задум простий: оскільки RTX 4060 Ti не повністю пускає в дію всі 16 ліній PCIe, вільні лінії можна використовувати для SSD. "Диск" кріпиться до задньої частини карти і охолоджується потужним радіатором, пише VideoCardz.

У такого рішення є відразу низка переваг. Зокрема, установка SSD в відеокарту на ділі зручніша, ніж на системну плату, де слот може бути закритий радіатором системи охолодження самої плати. Крім того, охолоджувач відеокарти частково охолоджує і SSD.

Відео дня

У VideoCardz зауважують, що ця концепція інтригує, і було б ще більш перспективно, якби інші виробники досліджували подібні ідеї. Відеокарти, які можуть використовувати лише 8 рядків, все ще залишають 8 доступних рядків для потенційних оновлень пам'яті.

У каталозі Asus часто з'являються незвичайні моделі відеокарт Nvidia. Раніше компанія випустила спеціальну версію GeForce RTX 4090 в стилі "Євангеліона". А до цього представила, мабуть, найкрасивішу версію RTX 4090, яка не схожа ні на одну іншу 3D-карту на ринку.

Водночас сама Nvidia готує до випуску більш потужну GeForce RTX 4080. З чуток, вона стане непоганою альтернативою RTX 4090, отримавши 20 ГБ відеопам'яті, при цьому зберігши оригінальну вартість.

А Steam напередодні ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найпопулярнішою прямо зараз серед її користувачів. GeForce RTX 3060 нарешті обійшла легендарну GTX 1650, тоді як все більше геймерів "переїжджають" на Windows 11.

Вас також можуть зацікавити новини: