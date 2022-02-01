В офіційному блозі Microsoft з'явилася публікація, присвячена встановленню оновлень на актуальну версію Windows. Вони потрібні для правильної роботи всієї системи, а також для захисту пристрою користувача.
За словами Девіда Гайєра, менеджера програмних проєктів, багато проблем в роботі ПК користувачі можуть вирішити, просто залишаючись в мережі довше звичайного. В ідеалі – до восьми годин.
Представник Microsoft наголосив, що в середньому ноутбукам або комп'ютерам потрібно:
- дві години безперервного підключення до Інтернету;
- + шість годин роботи в цілому для надійного і своєчасного оновлення Windows.
Фахівець також радить по можливості відмовитися від сплячого режиму та глибокого сну для коректної установки останніх патчів.
За даними компанії, близько 50% комп'ютерів з Windows 10 не працюють досить довго, щоб завантажити та коректно встановити оновлення. При цьому на чверті пристроїв операційна система застаріла більш ніж на 2 місяці. Відсутність своєчасних оновлень Microsoft називає фактором ризику злому комп'ютера.
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