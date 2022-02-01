Мовляв, все заради надійного та своєчасного оновлення системи.

В офіційному блозі Microsoft з'явилася публікація, присвячена встановленню оновлень на актуальну версію Windows. Вони потрібні для правильної роботи всієї системи, а також для захисту пристрою користувача.

За словами Девіда Гайєра, менеджера програмних проєктів, багато проблем в роботі ПК користувачі можуть вирішити, просто залишаючись в мережі довше звичайного. В ідеалі – до восьми годин.

Представник Microsoft наголосив, що в середньому ноутбукам або комп'ютерам потрібно:

дві години безперервного підключення до Інтернету;

+ шість годин роботи в цілому для надійного і своєчасного оновлення Windows.

Фахівець також радить по можливості відмовитися від сплячого режиму та глибокого сну для коректної установки останніх патчів.

За даними компанії, близько 50% комп'ютерів з Windows 10 не працюють досить довго, щоб завантажити та коректно встановити оновлення. При цьому на чверті пристроїв операційна система застаріла більш ніж на 2 місяці. Відсутність своєчасних оновлень Microsoft називає фактором ризику злому комп'ютера.

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Раніше повідомлялося, що свіжий апдейт для Windows 10 і Windows 11 "вбиває" роботу VPN – проблема виникає при використанні штатних засобів системи. Користувачі, які зіткнулися з помилкою, також повідомляють про проблеми з роботою Windows Server

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