Новинка отримає процесори Intel Core 12-го покоління та картки RTX 3000.

Компанія Microsoft вирішила розширити асортимент своїх ноутбуків Surface моделлю для геймерів. Новинка отримає потужну "начинку", але не буде конкурувати з найтоповішими представниками ринку.

Характеристики пристрою опублікував портал Wccftech.

Так, ігровий Surface буде оснащений 16-дюймовим екраном PixelSense Flow з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, частотою оновлення 165 Гц і підтримкою Dobly Vision. Всередині – на вибір – 14-ядерний Intel Core i7-12700H в поєднанні з RTX 3070 Ti 8 ГБ або 12-ядерний Core i5-12500h з простішою RTX 3050 Ti 4 ГБ.

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Інші характеристики включають 16 ГБ або до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x, знімний твердотіловий накопичувач об'ємом від 256 ГБ до 2 ТБ та 16 годин автономної роботи. Що стосується інтерфейсів, в наявності USB/Thunderbolt, роз'єм для навушників 3,5 мм і порт Surface Connect.

При цьому, оскільки ноутбук призначений для геймерів, він буде поставлятися в комплекті з додатком Xbox і місячним пакетом Xbox Game Pass Ultimate. Інформації про ціну і дату виходу поки немає, але очікується, що новинку представлять на спеціальному івенті Surface 22 вересня.

Нагадаємо, раніше оглядачі The Verge склали топ найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. Такі пристрої тягнуть найвимогливіші ігри, а також відмінно підходять для повсякденного використання.

Найкращим ігровим ноутбуком 2022 року назвали Asus ROG Zephyrus G15. За ним йде Asus ROG Zephyrus G14 і Razer Blade Pro 17.

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