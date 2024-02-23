Силами штучного інтелекту можна прибрати небажані об'єкти з фотографій кількома кліками.

В ОС Windows 10 і 11 з'явилася нова корисна функція – тепер можна видаляти зайві об'єкти з фотографій штатними засобами. Аналогічний інструмент уже реалізовано у Photoshop і навіть у смартфонах Google Pixel, Samsung Galaxy S24 та інших.

Функція називається Generative Erase або "Генеративне стирання". Вона вбудована в стандартний додаток "Фотографії" і дає змогу за допомогою штучного інтелекту (ШІ) видаляти окремі об'єкти на фотографіях у кілька натискань, повідомляє The Verge.

Для того, щоб скористатися Generative Erase, користувачеві потрібно відкрити редактор зображень у застосунку "Фотографії" і вибрати функцію Erase ("Стерти"), а потім провести пензлем по об'єкту, який слід видалити.

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Це може бути як людина на задньому плані, яка випадково потрапила в кадр, так і який-небудь дефект або предмет, що псує вигляд.

Першими оцінити нову функцію можуть учасники програми попереднього тестування ОС. У релізній версії вона з'явиться з одним з оновлень найближчими місяцями.

Віднедавна Microsoft взялася за активний розвиток своїх штатних інструментів: у Paint тепер можна створювати картинки за текстовим описом, а "Ножиці" навчилися розпізнавати текстову інформацію з будь-якого зображення, яке потім можна скопіювати. Але вони доступні тільки на Windows 11.

А раніше цього місяця Microsoft офіційно підтвердила, що не планує випускати нову операційну систему в 2024 році. Замість неї корпорація випустить велике оновлення для Windows 11 з акцентом на штучний інтелект.

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