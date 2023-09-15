Функція вже з'явилася в беті Windows 11, а з найближчим оновленням стане доступна для всіх.

У додатку "Ножиці" на Windows 11 з'явилася нова корисна фішка – утиліта буде розпізнавати текстову інформацію з будь-якого зображення, який можна скопіювати. Функція називається "Дії з текстом".

Цю ж функцію можна використовувати для редагування скріншотів. Наприклад, для приховування особистої інформації – адреси електронної пошти та номери телефонів. Хоча вручну можна вибрати для приховування будь-який фрагмент, говориться у блозі Microsoft.

Функція вже з'явилася в тестовій збірці Windows 11, а з релізом великого оновлення ОС у вересні-жовтні стане доступна всім.

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Також Microsoft оновила фірмову програму "Фотографії". На панелі інструментів редагування фотографій тепер є опція "Розмиття фону". Працює ця фіча в пару кліків – алгоритм автоматично відокремить об'єкт від фону і додасть розмиття на задній план.

У цьому додатку також запрацював пошук по конкретному об'єкту, наприклад, зображень з автомобілями, і за місцем розташування, що дуже допомагає швидко знаходити відпускні фотографії.

Разом з оновленими "Ножицями" і "Фотографіями" в Windows 11 скоро з'явиться вбудована підтримка архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення. Наприклад, перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Нагадаємо, всі майбутні нововведення Windows будуть актуальні тільки для Windows 11. Раніше в Microsoft підтвердили, що Windows 10 більше не буде отримувати нових апдейтів – тільки виправлення помилок і патчі безпеки.

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