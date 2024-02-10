У компанії називають її більш продуктивним і простим аналогом популярної утиліти.

Microsoft випустила більш продуктивний і простий аналог популярної утиліти CCleaner, призначений для очищення і підвищення продуктивності комп'ютера. Бета-версія програми з'явилася ще в 2022 році.

Називається додаток PC Manager. У поточній версії у користувачів є можливість управління сховищем комп'ютера і швидкого завершення процесів, а також контролю того, які додатки запускаються при старті Windows. Можна також видалити ті програми, які рідко використовуються.

Утиліта також дозволяє підвищити загальну продуктивність операційної системи, звільняючи оперативну пам'ять і видаляючи тимчасові файли. Крім того, PC Manager може прибрати непотрібні програми з автозавантаження і показати файли, які займають найбільше місця в накопичувачі.

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У Microsoft зауважили, що велика частина цих функцій вже є за замовчуванням в Windows, але PC Manager "зібрала їх в одному місці", це просто зручніше.

PC Manager доступна безкоштовно в офіційному магазині Microsoft комп'ютерів з Windows 10 і 11.

Раніше Microsoft підтвердила, що релізу Windows 12 у 2024 році чекати не варто. Натомість компанія випустить найбільше оновлення Windows 11 з опорою на штучний інтелект.

А незабаром на всіх клавіатурах, в тому числі ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і буде відкривати вбудованого в Windows ШІ-помічника.

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