Нова фішка стане доступна всім з релізом великого оновлення Windows 11 у вересні-жовтні.

Microsoft взялася за активний розвиток Paint – з останнім апдейтом компанія не тільки навчила стандартний графічний редактор створювати картинки за текстовим описом, але й додала популярну функцію для видалення фону в зображенні.

Працює нововведення буквально в пару кліків – потрібно лише вибрати функцію видалення фону в лівій частині панелі інструментів, після чого Paint сам визначить основний об'єкт або об'єкти на зображенні і видалить все інше, говориться у блозі компанії.

У Microsoft додали, що користувач може вручну вибрати частину фону, яку хоче видалити. Це робить інструмент Windows більш гнучким для складних зображень.

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Настільки корисне нововведення напевно підвищить популярність Paint серед користувачів, адже це безкоштовний редактор, на відміну від Photoshop і його аналогів. До того ж в інших додатках аналогічні можливості реалізовані не так зручно.

Поки що оновлений Paint доступний лише в тестовій збірці Windows 11. У релізну її додадуть з одним з найближчих апдейтів. Імовірно, у вересні-жовтні.

Разом з оновленим Paint в Windows 11 додадуть давно очікувану вбудовану підтримку архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення. Наприклад, перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Нагадаємо, всі майбутні нововведення будуть актуальні тільки для Windows 11. Раніше в Microsoft підтвердили, що Windows 10 більше не буде отримувати нових апдейтів – тільки виправлення помилок і патчі безпеки.

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