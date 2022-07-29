Його діагональ всього лише 5,9 дюйма, а всередині стоїть топовий Snapdragon 8+ Gen 1.

Днями компанія Asus показала Zenfone 9 – найкомпактніший Android-флагман 2022 року, вартість якого в Європі починається від 799 євро. Майже відразу в Інтернеті опублікували реальні фотографії девайса.

Його авторами є журналісти ресурсу Gadget Tendency.

Asus Zenfone 9 отримав 5,9-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів. Його корпус завширшки становить 68,1 мм і важить всього 169 грамів. Для порівняння, mini-версія iPhone 13 має 5,4-дюймовий екран з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів, ширину 64,2 мм і аналогічну вагу.

Всередині – топовий процесор Snapdragon 8 + Gen 1 і батарея на 4300 мАг з підтримкою швидкої зарядки 30 Вт. Фотоможливості представлені 12-МП селфі камерою й двома сенсорами на 50 Мп (Sony IMX766) і 12 Мп (Sony IMX363) ззаду.

Вартість Zenfone 9 в Європі починається від 799 євро (близько 29 999 грн) за версію 8+128 ГБ. Будуть версії на 8+256 і 16 + 256 ГБ пам'яті, але цінник озвучили тільки на стандартну модель.

Раніше компанія Xiaomi почала продажі нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Це покращена версія хітового Redmi 10A, представленого в березні цього року.

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