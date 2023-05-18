Реклама також буде показуватися при зупинці відео на паузу.

Компанія Google продовжує активну кампанію по нарощуванню платної Premium-підписки. У щонайближчий час в YouTube з'явиться 30-секундна реклама на телевізорах без можливості пропуску та великий банер навіть на паузі.

Про це було оголошено на заході Youtube Brandcast, передає The Verge. Насамперед нові види реклами з'являться в добірках на головній сторінці з найбільш "залучаючими" відео. Ролики будуть "високовізуальними" і з QR-кодами для переходу на сторінки брендів.

Друга зміна користувачі побачать при зупинці відеоролика на паузу. Розмір вікна з відео зменшиться, а праворуч з'явиться рекламне оголошення. Виглядати це буде так:

Відео дня

Нагадаємо, ще раніше YouTube почав забороняти перегляд відео тим, хто користується блокувальниками реклами. Єдиний вихід – оплата Premium-підписки.

В останні декілька років за YouTube можна помітити певний застій. Найголовніший у світі відеохостинг вносить не так багато функціональних змін, акцентуючи основну увагу на монетизації платформи. Так, наприклад, не так давно YouTube зробив платним доступ до відеороликів у високій якості.

Зауважимо, що в США підписка YouTube Premium коштує $12 на місяць. Вона відключає всю рекламу на платформі, відкриває фонове прослуховування в основному YouTube-клієнті, а також активує доступ до офлайн-завантажень.

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