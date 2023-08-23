ОС Xiaomi стане для виробника тим, чим для Huawei стала Harmony OS – окремою екосистемою.

Відомості про те, що Xiaomi розробляють власну операційну систему на заміну Android, не вперше потрапляють в мережу. Днями стало відомо, що китайський бренд зареєстрував домен mios.cn, що вкотре вказує на розробку нової мобільної операційної системи.

За словами головного китайського інсайдера Digital Chat Station, MiOS буде повністю новою ОС, сумісною з Android, але при цьому відмінною від поточної оболонки MIUI. Тобто, MiOS не є майбутньою версією MIUI 15.

Очікується, що система з'явиться в наступному році з релізом електромобіля Xiaomi, потім стане доступна в гаджетах для розумного будинку, і тільки потім добереться до смартфонів. Тобто, як мінімум ще пару років MIUI буде актуальна.

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У мережі є припущення, що ОС Xiaomi стане для компанії тим, чим для Huawei стала Harmony OS – окремою екосистемою. Але, як відомо, у такої дії є своя ціна: користувачам доведеться перейти на нативні додатки виробника, оскільки Android-програми більше не будуть підтримуватися.

Серед однієї з причин, чому Xiaomi готова відмовитися від Android, згадується надмірна залежність від Google. Пошуковий гігант все більше переслідує китайські компанії, і існує ризик, що Google одного дня може заборонити Xiaomi використовувати Android.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. Її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а вийде вона в кінці року.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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