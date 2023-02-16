За попереднім замовленням новинка коштує 999 доларів, тобто стільки ж, скільки й інші останні преміальні VR гарнітури.

Компанія Bigscreen, найбільш відома своєю однойменною віртуальною платформою, анонсувала цікавий продукт, який наразі позиціюється як "найкомпактніша в світі VR-гарнітура для ПК".

Bigscreen Beyond важить всього 170 грамів і пропонує індивідуальну підгонку корпусу під форму обличчя перед покупкою. Крім того, новинка отримала футуристичний дизайн, пише Engadget.

У шоломі встановлено OLED-дисплеї роздільною здатністю 5K (5120×2560) і частотою 90 Гц. Підключення до ПК відбувається через спеціальний бокс. Комп'ютер знадобиться досить потужний: як мінімум з 4-ядерним процесором і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700 xt.

За попереднім замовленням VR-гарнітура коштує $999 (37 000 грн), тобто стільки ж, скільки й інші останні преміальні VR гарнітури. Спочатку її отримають покупці з США, а потім з різницею в кілька місяців почнуться поставки й в інші країни. Такий поетапний реліз обумовлений процедурою попереднього 3D-сканування особи.

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