Смартфон різали, гнули, а він лише злегка деформувався.

Популярний блогер JerryRigEverything, число підписників якого на ютубі вже перевалило за 7 млн, добрався до новенького Xiaomi 12S Ultra та піддав його своєму стандартному набору випробувань.

За словами техноблогера, новий пристрій Xiaomi виявилося міцним горішком – щоправда, з одним застереженням.

Бічні грані смартфона впоралася з тестом на порізи найгірше. До того ж металева рамка, що виконує роль каркаса, лопнула в місці розміщення антен з тим. Втім, навіть попри це, пристрій як і раніше продовжував працювати.

Дисплей же, під захисною плівкою і без неї, впорався з випробуванням на 5+. При розробці Xiaomi 12S Ultra компанія використовувала загартоване скло Gorilla Glass Victus. Водночас задню кришку девайса, обшиту штучною шкірою, виявилося складно пошкодити навіть при використанні канцелярського ножа.

Xiaomi 12S Ultra показав досить хороші результати в тестах на міцність – підсумував фахівець.

Додамо, що Xiaomi 12S Ultra оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з вбудованим сканером пальця, адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц і роздільною здатністю Quad HD+. Всередині – топовий процесор Snapdragon 8 + Gen 1.

Як уже згадувалося, в новому смартфоні Xiaomi 12S вперше застосовано новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 Мп. У порівнянні з тим же айфоном, площа датчика більше на 172%.

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