Список очолив новенький Xiaomi 12S Ultra, яким люди задоволені майже на 100%.

Фахівці AnTuTu, які щомісяця діляться найрізноманітнішими ТОПами смартфонів, оприлюднили список пристроїв, які найкраще задовольняють потреби власників за даними на липень 2022 року.

Результати опубліковані на офіційному сайті бенчмарк.

З рейтингу нарешті вилетів випущений ще в серпні 2020 року Galaxy Note 20 Ultra, який довгий час утримував перше місце. Замість нього список очолив новенький Xiaomi 12S Ultra з майже 100% позитивними відгуками. Його родзинка – 1-дюймовий фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

Друге місце, згідно з відгуками користувачів, займає Realme GT2 Master Explorer Edition, що став найбільш швидко продаваним флагманом компанії. На третьому місці розташувався iQoo 10 Pro – смартфон з найпотужнішою в світі зарядкою потужністю 200 Вт.

У рейтинг Antutu також потрапили

iQoo 10 (92,92%)

Black Shark 5 (92,92%)

Xiaomi 12S (90,91%)

Oppo К10 5G (90,4%)

Honor 70 Pro (90,26%)

Oppo Find X3 Pro (88,61%%)

Oppo A93с 5G (88,57%).

Раніше фахівці бенчмарку AnTuTu назвали десятку смартфонів з найшвидшою зарядкою. За основу брався час, який потрібен для зарядки від 5% до 100%.

Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель Apple, випущена майже 5 років тому.

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