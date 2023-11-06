Модель вийшла в кінці серпня і за потужністю не поступається iPhone 15 Pro Max.

Відомий бенчмарк AnTuTu розповів про найпотужніші Android-смартфони, які наразі доступні на міжнародному ринку. Міжнародний рейтинг помітно відрізняється від версії для китайського ринку, де лідирує лінійка смартфонів Xiaomi 14 на базі чіпа Snapdragon 8 Gen 3.

За підсумками жовтня 2023 року на перше місце прорвався новачок OnePlus Ace 2 Pro, який виділяється найпродуктивнішою зв'язкою процесора і ОЗУ. Він обійшов колишнього лідера в особі Red Magic 8 Pro+, який багато місяців займав перше місце.

В основі OnePlus Ace 2 Pro лежить розігнаний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тоді як за охолодження компонентів відповідає випарна камера з поверхнею 9140 мм². Разом з тим виробник впровадив нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття застосунків зросла відразу втричі.

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Смартфон вийшов в Китаї в кінці серпня й наразі його не можна купити в Україні. Вартість стандартної версії Ace 2 Pro на 12/256 Гбайт починається від 410 доларів. Модель з 24 Гбайт ОЗУ та 1 Тбайт вбудованої пам'яті оцінили в $550.

Третє місце в рейтингу AnTuTu дісталося геймерфону Asus Phone ROG 7, який довше за інших тримає заряд. Замикають п'ятірку моделі торішньої лінійки Xiaomi 13.

Також варто відзначити, що 8 з 10 позицій в рейтингу AnTuTu належить апаратам на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2, і вони сильно відстають від рішень на новому процесорі Gen 3. Нові флагмани Xiaomi показали результат майже в 2 млн очок.

Xiaomi 14 і 14 Pro – поки єдині смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 3. До кінця року список пристроїв з новим процесором повинен розширитися, але на міжнародному ринку вони з'являться тільки в наступному році.

Також до кінця року на китайському ринку в продаж надійдуть флагмани vivo X100 з процесором Dimensity 9300, який нещодавно поставив рекорд в AnTuTu, набравши 2,25 млн балів, таким чином обійшовши і Xiaomi 14, і OnePlus 12.

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