За кілька днів серія відеороликів, в яких iPhone захоплюється Pixel, зібрала десятки мільйонів переглядів.

Компанія Google запустила нову рекламу своїх смартфонів Pixel, яка за кілька днів зібрала десятки мільйонів переглядів. У чому секрет? У цій рекламі є Айфон.

Всі п'ять роликів мають подібний сценарій, в яких iPhone захоплюється Pixel, оскільки він має такі функції, які смартфони Apple можуть ніколи не отримати. Наприклад, фотографувати нічне небо, включати зворотну бездротову зарядку для інших пристроїв або використовувати вбудований VPN.

Так, в одному з рекламних відео, що зображує пляжну прогулянку, Піксель "рятує" повністю розряджений iPhone, "поділившись" зарядкою за допомогою функції Battery Share. На що смартфон Apple зворушився від розчулення.

В останній рекламі iPhone ревниво перераховує всі переваги Pixel, на що той показує свій останній козир – розкладачку Pixel Fold. Айфон непритомніє, а прокинувшись запитує: "Який зараз рік? У нас вже є летючі автомобілі?".

Зазначимо, що Apple не вперше дістається від конкурентів: наприклад, у 2022 році Samsung висміяла iPhone 14 в рекламі за відсутність інновацій. А двома роками раніше, після запуску продажів серветки Apple за 19 доларів, південнокорейський виробник почав роздавати аналогічний аксесуар власникам Galaxy безкоштовно.

А тим часом Google і Apple готуються до виходу нового покоління Pixel і iPhone відповідно. Очікується, що Pixel 8 отримає нові камери і буде знімати ще краще, тоді як Айфон 15 будуть заохочувати споживачів USB-роз'ємом і, за чутками, титановим корпусом.

Google традиційно анонсує смартфони Pixel в жовтні і випускає разом з новою версією Android. Нові ж iPhone покажуть на презентації Apple у вересні.

Вас також можуть зацікавити новини: