OpenAI представила масштабне оновлення свого інтернет-пошуковика ChatGPT Search на базі GPT-4o.

OpenAI випустила масштабне оновлення свого інтернет-пошуковика на базі GPT-4o. Нагадаємо, ChatGPT Search існує вже близько року і дає змогу користувачам шукати в Інтернеті ефективніше, ніж Google.

Тепер система дає більш вичерпні відповіді, краще розуміє контекст і запити, особливо в довгих переписках. Повторення повинні зустрічатися рідше, а при роботі зі складними запитами ChatGPT проводить кілька паралельних пошуків, перш ніж сформулювати відповідь.

Ключовим нововведенням стало додавання функції пошуку за допомогою завантажених зображень – чат-бот може допомогти розпізнати об'єкт або людину на зображенні та вказати, на яких сайтах вона зустрічається.

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Також поліпшено функцію "Проєкти", доступну підписникам ChatGPT Plus і Pro. Чат-бот тепер запам'ятовує історію листування всередині однієї папки та розуміє, що файли проєкту пов'язані. Можна продовжити роботу через кілька днів – без необхідності заново пояснювати завдання і вимоги.

При цьому в OpenAI зазначають, що після оновлення в ChatGPT Search з'явилося декілька нових проблем. Наприклад, ШІ запускає "ланцюжок міркувань" навіть у простих запитах – це скоро мають виправити.

Нагадаємо, наприкінці травня в ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування. Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

Тим часом творці ChatGPT готуються до запуску своєї соцмережі. Одна з важливих причин, чому OpenAI необхідна соцмережа – актуальні та живі дані користувачів, які вже є у Twitter і Meta і використовуються ними для тренування своїх моделей.

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