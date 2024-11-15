Вийшов безкоштовний ChatGPT для ПК на Windows – там є пара унікальних фішок

Тепер користувачі безкоштовної версії можуть спілкуватися з ШІ прямо з Windows 10 або 11 і робити багато іншого.

Стартап OpenAI оголосив про вихід загальнодоступної версії застосунку ChatGPT для користувачів ПК під управлінням ОС Windows. Раніше завантажити його могли тільки передплатники платних планів.

З ключових особливостей нативного застосунку – швидкий доступ до ChatGPT за допомогою поєднання клавіш Alt + "Проблем" і розширений голосовий режим, уточнили в OpenAI.

У застосунку є всі основні функції, включно із завантаженням фотографій і файлів, виходом в інтернет, а також доступом до OpenAI o1-preview, новітньої і найрозумнішої мовної моделі OpenAI зі здатністю міркувати. За словами компанії, вона сама може перевіряти факти та виправляти помилки.

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Наразі офіційний застосунок ChatGPT для Windows являє собою попередню версію, але до кінця 2024 року творці планують випустити стабільний варіант. Завантажити його можна з сайту OpenAI.

Творець ChatGPT вважає, що штучний інтелект усвідомить себе в найближчі 5 років. Дивно, але це не сильно вплине на життя людей, заявив Сем Альтман.

А поки що до кінця 2024 року OpenAI планує запустити нову велику мовну модель Orion. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Спілкування з таким ШІ нагадуватиме спілкування з живою людиною.

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