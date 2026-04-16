Підсанкційні танкери обійшли блокаду США Ормузької протоки новим маршрутом, – Bloomberg

Пов’язані з Китаєм судна належать до тіньового флоту Ірану.

Щонайменше два танкери, пов’язані з Іраном і на які накладено американські санкції, у четвер пройшли через Ормузьку протоку в Перську затоку, незважаючи на те, що блокада з боку США триває вже третій день. Ймовірно, судна обрали новий маршрут, рухаючись з Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними систем відстеження суден, повідомляє Bloomberg, танкер для перевезення скрапленого вуглеводневого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм пізно в середу вдень. Цей порожній танкер передавав інформацію про те, що він належить китайським власникам і має китайський екіпаж – це звичайний захід безпеки – та вказав іракський порт Хор-аль-Зубайр як пункт призначення.

Супертанкер Hong Lu, який, як і G Summer, був внесений Вашингтоном до чорного списку через свої зв'язки з Іраном, пройшов між островами незабаром після цього. Цей танкер, здатний перевозити до двох мільйонів барелів нафти, не завантажений і зараз пливе на захід уздовж іранського узбережжя. На короткий час він вказав іракську Басру як пункт призначення, але зараз змінив статус на "чекає на заявки".

Відео дня

На початку цього тижня судна G Summer і Hong Lu прибули до околиць міста Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах, а в середу рушили на північний схід через Оманську затоку до іранського узбережжя, а потім на північ у бік Ормузької протоки – це був незвично звивистий маршрут.

Судновласники, постачальники енергоносіїв та інвестори уважно стежать за транзитом через протоку, щоб зрозуміти, як Тегеран і Вашингтон контролюють один із найзавантаженіших морських коридорів світу. З моменту, коли США почали перекривати рух, протоку перетнуло лише кілька суден – значною мірою тому, що екіпажам тепер доводиться отримувати дозвіл не від одного, а від двох військово-морських флотів, щоб забезпечити безпечний прохід для себе та свого вантажу.

Хоча подвійна блокада не зупинила рух, транзитні перевезення сповільнилися до мінімуму, і, як видається, жоден завантажений іранський нафтовий танкер не вийшов через Ормуз. Це ставить під загрозу поставки обсягом близько 1,7 мільйона барелів на день, але водночас може свідчити про бажання уникнути конфронтації. Однак електронні перешкоди та практика вимкнення транспондерів означають, що не всі проходження можуть бути помічені.

Центральне командування США заявило в середу, що жодне судно не прорвало блокаду, а дев’ять суден виконали вказівки американських військових повернутися в бік Ірану. Тим часом Тегеран заявив, що один із його нафтових супертанкерів пройшов через американські кораблі. Хоча назва судна не називалася, ймовірно, йшлося про Alicia – порожнє судно під санкціями США, яке здійснювало транзит у бік Ірану, пропливши повз іранський острів Ларак у середу за кілька годин до судна Hong Lu.

Ормузька протока – останні новини

В понеділок 13 квітня США оголосили про блокування проходу для всіх морських суден, що заходять у іранські порти та прибережні райони або виходять з них.

Через розпочату президентом США Трампом війну проти Ірану і подальше блокування Ормузької протоки ціни на енергоносії значно зросли по всьому світу. Як наслідок, вартість пального на американських заправках побила історичний рекорд.

