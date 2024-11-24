Платформа інді-розробників Itch.io оновила правила публікації.

Великий маркетплейс інді-ігор Itch.io зобов'яже розробників ассетів вказувати факт використання генеративного штучного інтелекту при створенні роботи.

Платформа ухвалила таке рішення, щоб розробники ігор могли бути впевнені в походженні своїх ассетів. Тепер у всього контенту, зробленого нейромережами, має бути відповідний тег.

Цей інструмент маркування доступний для всіх сторінок, але він є обов'язковим полем для сторінок творців ассетів, щоб покупці знали про походження матеріалів, які вони купують.

На запитання, а що якщо на платформі з'явиться нечесний розробник, який не промаркує ассет, Itch.io відповіла, що поки що сподівається на сумлінність користувачів, але в майбутньому додасть систему репортів, за допомогою якої самі покупці зможуть видаляти згенеровані матеріали.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Netflix видалив із соціальних мереж один із постерів серіалу "Аркейн", згенерований нейромережею, після того як отримав критику від глядачів.

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