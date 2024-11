Гра вже доступна прямо в браузері.

У рамках святкування Геловіну, коли примари та монстри виходять на вулиці, Лукас Поуп, творець знаменитих Papers, Please і Return of the Obra Dinn, представив нову безкоштовну пригоду в стилі Game & Watch під назвою Moida Mansion.

Game & Watch - це серія портативних консолей, випущених компанією Nintendo у 80-х роках. Кожна консоль Game & Watch містила одну просту гру з мінімальною графікою, що запускалася на LCD-дисплеї, і вбудований годинник, що й дало назву серії.

Moida Mansion уже доступна в найбільшому магазині інді-проектів itch.io і навіть у браузері. Гравцеві належить пробратися в похмурий особняк, щоб врятувати членів "Клубу пригод", які опинилися в пастці після того, як пішли за своїм талісманом - черепашкою. "Тепер усе залежить від тебе", - свідчить барвисте керівництво, стилізоване під старі ретро-ігри.

На перший погляд Moida Mansion може здатися простою грою, але її принадність прихована в деталях. Ви переміщаєтеся особняком, досліджуючи кімнати, об'єкти і знаходячи своїх товаришів, секретні проходи і корисні предмети. Однак кожна ваша дія може привернути увагу небезпечного монстра, що мешкає в будинку. У таких випадках доведеться діяти швидко: або ховатися, або бігти без оглядки.

Незважаючи на простоту графіки та мінімалістичні ефекти, Moida Mansion дивує своєю атмосферністю. Використання стилізованих під LCD-екрани візуальних елементів і мінімальної анімації створює по-справжньому напружену атмосферу. Завдяки структурі особняка, що змінюється, кожне проходження буде унікальним, що значно підвищує реіграбельність.

