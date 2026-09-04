OpenAI випустила модель GPT-6 Astra, яка наблизила ШІ до людського рівня

Стартап OpenAI представив нову версію мовної моделі з генеративним штучним інтелектом GPT-6 Astra. Розробники називають її початком епохи загального штучного інтелекту (AGI), завдяки якому система здатна вирішувати майже будь-які інтелектуальні завдання не гірше за людину.
Нова флагманська модель виходить далеко за межі звичайних чат-ботів і здатна самостійно виконувати складні комплексні завдання, зокрема, написання та запуск коду, агрегування та структурування інформації з інтернету. У OpenAI заявляють, що "все, що ви можете зробити на комп’ютері, GPT-6 Astra може зробити за вас швидше".
У ключових тестах новинка демонструє помітний приріст продуктивності порівняно з GPT-5.6 Sol та конкуруючими ШІ-рішеннями. Вона набрала 98,6% у тесті ARC-AGI-3 проти 30,2% у Anthropic Claude Opus 5 і всього 7,8% у GPT-5.6 Sol. Схожа картина спостерігається й у тесті FrontierMath Tier 4 (v2). GPT-6 Astra досягла показника 97,6%, випередивши GPT-5.6 Sol (83%), Claude Fable 5.1 (87,8%) та Claude Opus 5 (73,2%).
Також це перша мовна модель OpenAI, яка досягла критичного рівня можливостей у сфері кібербезпеки. У тестах вона самостійно виявляла вразливості, створювала робочі експлойти та вибудовувала ланцюжки атак. Тому найпотужніші функції залишаться доступними лише для обраних довірених фахівців з кібербезпеки.
Наразі GPT-6 Astra доступна лише партнерам OpenAI через програму Daybreak. Але вже найближчими днями OpenAI надасть доступ до GPT‑6 передплатникам Plus, Pro, Business та Enterprise. Ціна за API становитиме $10 за мільйон токенів на вхід і $50 за мільйон токенів на вихід.
Напередодні NVIDIA підтвердила придбання Hugging Face за $13 мільярдів. Це найбільша платформа для розробки та поширення відкритих моделей штучного інтелекту.
Раніше компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі штучного інтелекту наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може становити загрозу для всього людства.