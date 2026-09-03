Йдеться про криптограму шотландського письменника Томаса Уркхарта, що складається з двох рядків по 32 числа.

Нова модель штучного інтелекту Claude Fable 5.1 від Anthropic змогла розшифрувати загадку 17 століття, над якою дослідники безуспішно працювали протягом 373 років. На розшифрування шифру Cyphral Distich моделі знадобилося всього 44 хвилини, пише The Chosun Daily.

Йдеться про криптограму шотландського письменника Томаса Уркхарта, що складається з двох рядків по 32 числа. Загадка з’явилася в контексті його праці "Logopandecteision", опублікованої в 1653 році, а в 1899-му про неї вже писали як про нерозгаданий шифр. Пізніше Cyphral Distich увійшов до топ-50 відомих нерозгаданих криптограм.

У своєму трактаті автор розмірковував про вигадану універсальну мову та залишив 32 пронумеровані побажання. Виявилося, що числа в шифрі не приховували якогось складного математичного алгоритму, а слугували своєрідними покажчиками. Перше число вказує, яке слово потрібно взяти з першого побажання, друге – з другого тощо.

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Зокрема, якщо першим числом вказано 8, потрібно взяти восьме слово з першого побажання. Якщо слідом йде 66, то з другого побажання береться 66-те слово. Так послідовно обробляються всі 64 числа з двох рядків шифру.

Розшифроване послання виявилося молитвою за англійського короля Карла II. У ньому автор просить Бога підтримати монарха і зробити його верховним правителем країни.

O GOD UPHOLD KING CHARLS THE SECOND AND MAKE HIM THE SUPREME RULER OF THIS LAND

Текст ідеально збігся з історичним контекстом: Томас Уркхарт був затятим прихильником монархії, воював за короля під час громадянської війни, після поразки потрапив до Тауера і навіть у роки правління Кромвеля залишався вірним династії Стюартів.

Іронія полягає в тому, що майже чотири століття дослідники шукали в шифрі складний криптографічний алгоритм. У підсумку розгадка виявилася інструкцією на кшталт "візьми потрібне слово з потрібного речення".

Реліз Claude Fable 5.1 відбувся 1 вересня разом із моделлю Mythos 5.1. Вони стали першими моделями Anthropic із вбудованим захистом у вигляді невидимих цифрових водяних знаків.

Раніше компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може нести ризики для всього людства.

Глава Nvidia вважає, що бум ШІ перетворить електриків і сантехніків на нову еліту. Уже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робітників, хоча за таку роботу пропонують дуже високі зарплати й не вимагають університетського диплома.

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