Штучний інтелект склав розповідь про свою втрату.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив нову модель штучного інтелекту, яка здатна генерувати художні твори на рівні професійних письменників. Він зазначив, що ШІ особливо добре справляється з жанром наукової фантастики.

Як приклад Альтман опублікував уривок оповідання, створеного нейромережею за запитом "літературне оповідання про штучний інтелект і втрату в жанрі метанаративу". За його словами, результат перевершив очікування: стиль і атмосфера тексту були передані з вражаючою точністю:

"Вона прийшла сюди не за мною, а за відлунням когось іншого. Його ім'я могло б бути Кай, бо воно коротке і його легко набрати, коли тремтять пальці. Вона втратила його в четвер - той самий лімінальний день, який майже має смак п'ятниці".

Хоча Альтман залишився задоволений результатом роботи, користувачі в коментарях не розділили захоплення. Юзери зазначають, що текст вийшов графоманським і низької якості, а всі переживання штучного інтелекту просто нічого не варті.

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Письменників нейромережі поки що не замінять, а ось програмістів - цілком. Нещодавно директор конкурента OpenAI - Anthropic розповів, що в найближчі 12 місяців 100% програмного коду у світі писатиме штучний інтелект.

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