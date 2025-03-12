Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив нову модель штучного інтелекту, яка здатна генерувати художні твори на рівні професійних письменників. Він зазначив, що ШІ особливо добре справляється з жанром наукової фантастики.
Як приклад Альтман опублікував уривок оповідання, створеного нейромережею за запитом "літературне оповідання про штучний інтелект і втрату в жанрі метанаративу". За його словами, результат перевершив очікування: стиль і атмосфера тексту були передані з вражаючою точністю:
"Вона прийшла сюди не за мною, а за відлунням когось іншого. Його ім'я могло б бути Кай, бо воно коротке і його легко набрати, коли тремтять пальці. Вона втратила його в четвер - той самий лімінальний день, який майже має смак п'ятниці".
Хоча Альтман залишився задоволений результатом роботи, користувачі в коментарях не розділили захоплення. Юзери зазначають, що текст вийшов графоманським і низької якості, а всі переживання штучного інтелекту просто нічого не варті.
Письменників нейромережі поки що не замінять, а ось програмістів - цілком. Нещодавно директор конкурента OpenAI - Anthropic розповів, що в найближчі 12 місяців 100% програмного коду у світі писатиме штучний інтелект.