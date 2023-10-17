Це найдоступніший Apple Pencil в асортименті компанії, але функціонал помітно урізали.

Поки всі очікували оновлення лінійки iPad і Macbook Pro, Apple вирішила обмежитися випуском нового "олівця" Pencil з USB-C. Це найдоступніший стилус в асортименті компанії, але функціонал помітно урізали.

Наприклад, новинка не підтримує силу натискання, і її не можна заряджати від iPad і бездротовим способом. Також немає функції подвійного натискання для швидкої зміни інструментів.

Висока точність спрацьовування, низька затримка, розпізнавання нахилу під час малювання і магнітне кріплення до iPad – все це залишилося на місці. "Олівець" підійде для створення заміток, ескізів, анотацій і багато чого іншого.

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Apple Pencil з USB-C сумісний з усіма моделями iPad, що мають порт USB-C, включаючи iPad (10-го покоління), iPad Air (4-го і 5-го поколінь), iPad Pro 11 дюймів (1-го, 2-го, 3-го і 4-го поколінь), iPad Pro 12,9 дюйма (3-го, 4-го, 5-го і 6-го поколінь) і iPad mini (6-го покоління).

У продажу девайс з'явиться на початку листопада, вартість в США – 80 доларів (~3000 грн).

Раніше інсайдери розсекретили, якими будуть Apple Watch 2024 року. Судячи з усього, наступне покоління годинників обійдеться без "значних інновацій" – це буде мінорним оновленням серії.

А на початку 2024 року на ринку дебютує Vision Pro – в Apple впевнені, що цей гаджет з часом замінить смартфони і ПК. Також компанія готує спрощену версію гарнітури, яку оцінили в 3500 доларів.

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