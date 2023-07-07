Пальма першості в цій дисципліні дісталася новенькому Vivo Х90s з OriginOS 3.

У мережі з'явився доволі цікавий рейтинг, в якому зібрано смартфони на операційній системі Android з найбільш плавною оболонкою. Їх інтерфейс залишається плавним навіть після тривалого часу роботи без скидання налаштувань і перезавантаження.

Підсумки рейтингу повідомляє китайський бенчмарк Master Lu. Несподівано, перше місце дісталося не Pixel на "чистому" Android і не Galaxy.

Найбільш плавний інтерфейс у 2023 році – OriginOS 3 на основі Android 13, який стоїть в Vivo Х90s. Інтерфейс став плавніше і зручніше, що і дозволило пристрою стати лідером рейтингу.

На другому місці Moto Razr 40 Ultra c фірмовою оболонкою moto myui 6.0. Смартфон отримав LTPO pOLED-дисплей з кадровою частотою 165 Гц, які також додають плавності ОС.

Бронзове місце за ще одним смартфоном Motorola – Moto Razr 40 – з інтерфейсом moto myui 6.0.

Замикають топ-5 смартфонів з найкращою плавністю роботи – Huawei Maimang A20 і Redmi Note12R.

Відео дня

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося дослідження, яке показало, що Android-смартфони простіші в освоєнні, ніж Айфони. Користувачі Android рідше звертаються з питаннями до Google про те, як користуватися функціями своїх смартфонів.

До речі, модель Vivo Х90s займає перше місце не тільки в рейтингу Master Lu найплавніших оболонок. Він також очолив червневий топ AnTuTu найпотужніших смартфонів – коштує він при цьому трохи дорожче $500.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів 2023 року за співвідношенням "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 11 Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: