Відтепер актуальна версія Telegram на iOS не підтримує iPhone 5 й молодше.

Популярний месенджер Telegram раптово перестав працювати на старих Apple-смартфонах. Тепер мобільний клієнт підтримується тільки на айфонах під управлінням на iOS 11 і вище.

Таким чином, користуватися Telegram на iOS тепер зможуть тільки власники iPhone 5s і новіших моделей, повідомляє канал Telegram Info. Проблема має масовий характер і якось пов'язана із застарілим ПЗ.

Відомо, що вчора клієнт Telegram для iOS оновився до версії 9.0.1, в якому розробники повернули функцію гіперпосилань в меню форматування, яка пропала в попередньому оновленні. Також з месенджера прибрали плашку "Telegram" зі скріншотів на iPhone 14 Pro і Pro Max, а також додали пошук сторонніх емодзі при виборі статусу і реакції.

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Щоб продовжувати користуватися Telegram на старих Apple-гаджетах, потрібно завантажити апп TestFlight з проблемного пристрою і, дотримавшись інструкцій, поставити старішу версію телеграму. Зрозуміло, якщо ви володієте iPhone 5s або більш старою моделлю і ще не оновили Telegram, то краще не робити цього.

Месенджер Telegram значно оновився: що з'явилося нового

17 вересня команда Telegram представила нову версію популярного месенджера – 9.0 – в якій основний акцент був зроблений на передплатників Telegram Premium і власників Android.

Нагадаємо, в червні в Telegram з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові наліпки і реакції, можливість розшифровки войсів в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

До речі, УНІАН розповідав, як створити стікери для Telegram з будь-яких зображень і тексту. Витратьте трохи часу, щоб здивувати своїх співрозмовників і урізноманітнити спілкування.

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