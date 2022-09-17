Команда Telegram представила нову версію популярного месенджера – 9.0 – в якій додала нові фішки для власників платної підписки, Android-користувачів і багато іншого.
Що з'явилося нового:
- Нові реакції – у тому числі ті, які раніше можна було відправляти тільки c підпискою Telegram Premium: наприклад, 🤣, 😐, 🐳.
- Кастомні статуси з емодзі замість Telegram-зірочки. Актуально для підписників Telegram Premium.
- Новий екран реєстрації в iOS і нові методи входу до облікового запису. Тепер можна під'єднати коди на пошту, входити за допомогою Apple ID або акаунта Google.
- Нові посилання на профілі користувачів. Разом зі стандартними адресами @username в Telegram заробили посилання у вигляді t.me/username.
- Управління чергою завантажень на Android. Змінюючи порядок завантажень, підвищується або знижується пріоритет.
Нова версія вже доступна всім користувачам iOS, в Google Play апдейт з'явиться до кінця дня.
Нагадаємо, в червні в Telegram з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові наліпки та реакції, можливість розшифровки войсів в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.
Також УНІАН розповідав, як створити наліпки для Telegram з будь-яких зображень чи тексту. Витратьте трохи часу, щоб здивувати своїх співрозмовників і урізноманітнити спілкування.