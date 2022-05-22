Підтримка яблучних пристроїв з версіями iOS 10 та iOS 11 буде припинена вже цієї осені.

Найпопулярніший месенджер у світі – WhatsApp - перестане працювати й оновлюватися на деяких моделях iPhone, починаючи з осені. А якщо бути точніше, то з 24 жовтня.

Мовиться про яблучні пристрої з версіями iOS 10 і iOS 11, повідомляє портал WABetaInfo.

Таким чином, WhatsApp більше не буде сумісний з iPhone 5 і iPhone 5С: як відомо, оба девайси вже не можуть оновитися до iOS 12. Зазначається, що відмова від підтримки застарілих версій операційки необхідна "для реалізацій підтримки нових функцій, що з'явилися в месенджері"

З огляду на це, багато користувачів iPhone не можуть запустити популярний застосунок для обміну повідомленнями WhatsApp. Тим, у кого є iPhone 5s/6 або 6s під управлінням iOS 12, поки не варто переживати, оскільки розробники будуть продовжувати їх підтримувати.

Раніше УНІАН вже писав, що Apple припиняє виробництво легендарного гаджета. Йдеться про музичний плеєр iPod, який з'явився на ринку техніки більше ніж 20 років тому.

А ще раніше купертинівці заявили про відмову від оновлень для iPhone 6+. Пристрій більше не буде отримувати ніяких оновлень від Apple, а Запчастини для нього повністю зовсім скоро вийдуть з ужитку. І, цілком ймовірно, ще одна поломка стане вже фатальною.

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