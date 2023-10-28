Цього разу презентація пройде в нестандартний час: почнуть о 2:00 за Києвом.

У ніч з 30 на 31 жовтня Apple проведе другу осінню презентацію у 2023-му році з гаслом "Scary Fast". Попередній івент пройшов у вересні і тоді нам показали нові айфони, смарт-годинники і навушники.

Авторитетний Інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман розповів, що саме покажуть на цій презентації.

Першим буде дебют процесора Apple M3. Нове сімейство чіпів отримає таке ж компонування, як і M2: чотири високопродуктивних і чотири енергоефективних ядра. Також буде десятиядерний GPU. Першим комп'ютером на M3 стане iMac, який не оновлювався з 2011 року. Це буде та сама 24-дюймова модель, яка буде виглядати майже ідентично теперішнім версіям. Однак, ймовірно, їй оновлять підставку. Відео дня В рамках більш широкого переходу на роз'єми USB-C компанія оновить аксесуари для iMac: Magic Mouse і Magic Keyboard, які відмовляться від старих Lightning. 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro. У плані дизайну, ноутбуки будуть виглядати практично ідентично актуальним моделям, але отримають більш потужні процесори M3 Pro і M3 Max. Також Apple оснастить їх більш яскравими і енергоефективними miniLED дисплеями.

За даними джерела, більше на презентації нічого не покажуть. Планшети і навушники, скоріш за все, оновлять навесні наступного року. Таким чином на жовтневому івенті нас чекають дві моделі MacBook Pro, iMac і аксесуари до них.

А вже в 2024 році Apple випустить бюджетний ноутбук MacBook "для всіх". На цей момент найдешевший MacBook коштує $999, а новинка повинна бути ще на 20-30% дешевше.

Де дивитися жовтневу презентацію Apple

Подивитися трансляцію можна буде на офіційному сайті Apple або YouTube-каналі. Захід з гаслом "Scary Fast" ("Лячно швидко") буде повністю віртуальний, тому представників ЗМІ компанія не запросила.

В Україні на момент її початку буде 31 жовтня, 2 години ночі.

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