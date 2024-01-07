До списку потрапили моделі від Google, Samsung і навіть Apple.

В останні декілька років серед виробників смартфонів розгорнулася справжнісінька війна за бюджетний сегмент – у ньому беруть участь Google, Samsung і навіть Apple зі своїм iPhone SE. І всі вони хороші по-своєму.

Редакція Android Authority вибрал найкращі недорогі телефони з категорії "топ за свої гроші" для купівлі на початку 2024 – подивимося, що на ринку.

Найкращі смартфони до $500

Pixel 7a – у 2023 році Google вивела свою бюджетну лінійку смартфонів на новий рівень, який став ще ближче до пристроїв преміум-класу. За продуктивність відповідає Tensor G2, який стоїть і в більш дорогих Pixel 7 і Pixel 7 Pro, а кращої камери до $500 годі і шукати.

– у 2023 році Google вивела свою бюджетну лінійку смартфонів на новий рівень, який став ще ближче до пристроїв преміум-класу. За продуктивність відповідає Tensor G2, який стоїть і в більш дорогих Pixel 7 і Pixel 7 Pro, а кращої камери до $500 годі і шукати. Galaxy A54 – головний бестселер бренду. Якщо Google має найкращу камеру у своєму класі, то бюджетник Samsung може похвалитися найкращим дисплеєм. А ще він буде отримувати оновлення ОС протягом 5 років, тому буде актуальним ще довго.

– головний бестселер бренду. Якщо Google має найкращу камеру у своєму класі, то бюджетник Samsung може похвалитися найкращим дисплеєм. А ще він буде отримувати оновлення ОС протягом 5 років, тому буде актуальним ще довго. iPhone SE (2022) – девайс з дизайном з 2017 року, зате процесор Apple a15 Bionic в плані потужності значно випереджає конкурентів на Android з аналогічною ціною. Крім того, це один з небагатьох по-справжньому компактних смартфонів на ринку.

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Найкращі смартфони до $300

Pixel 6a – найвигідніший "піксель" на ринку. У нього компактні габарити, яскравий екран, одна з найкращих камер в своєму класі (яка в сліпому тесті обходить iPhone 14 і Galaxy S23), топовий софт, а головне – доступний цінник.

– найвигідніший "піксель" на ринку. У нього компактні габарити, яскравий екран, одна з найкращих камер в своєму класі (яка в сліпому тесті обходить iPhone 14 і Galaxy S23), топовий софт, а головне – доступний цінник. Galaxy A23 – у нього повно плюсів, включаючи сучасний дизайн, гарний дисплей, топова камера, хороша продуктивність і велика батарея.

– у нього повно плюсів, включаючи сучасний дизайн, гарний дисплей, топова камера, хороша продуктивність і велика батарея. OnePlus Nord N30 – за ціною менш як 300 доларів він пропонує швидку зарядку, дивовижний час автономної роботи та яскравий екран із частотою оновлення 120 Гц.

Найкращі смартфони до $200

Galaxy A14 / A03s – одні з найдоступніших смартфонів від Samsung. Вони пропонують всі головні плюси південнокорейського бренду: чіткий дисплей, високу автономність, хорошу продуктивність і топовий софт.

– одні з найдоступніших смартфонів від Samsung. Вони пропонують всі головні плюси південнокорейського бренду: чіткий дисплей, високу автономність, хорошу продуктивність і топовий софт. Motorola Moto G Stylus (2023) – для тих, хто хоче смартфон з вбудованим стилусом, але не готовий переплачувати за Galaxy S22 Ultra і S23 Ultra. Також у нього в арсеналі потужна батарея і спритний процесор.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найбільш продуктивних смартфонів станом на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

Також у 2024 році вийшов "невбивний" смартфон з воєнним захистом і найбільшою батареєю. Також пристрій отримав набір унікальних фішок, яких немає у абсолютної більшості апаратів на ринку.

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