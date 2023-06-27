Показово, що ціни в порівнянні з базовими версіями не змінилися.

Samsung представила на домашньому ринку відразу три спеціальні версії TWS-навушників Galaxy Buds2 і Galaxy Buds2 Pro. Вони присвячені трьом покемонам: Снорлаксу, Дітто і Джигліпуфу.

По суті, це звичайні Galaxy Buds 2 і Buds 2 Pro, але з унікальним чохлом за мотивами одного з покемонів і наліпками в комплекті. В чохлі є отвори під роз'єм USB-C, індикатор заряду і дармовис або шнурок, так що знімати його для зарядки не буде потрібно.

Показово, що ціни в порівнянні з базовими версіями не змінилися: 100 доларів за звичайні Buds2 і 150 доларів за "прошки".

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Продажі нових аксесуарів стартують в Південній Кореї вже з завтрашнього дня. До України навушники навряд чи доберуться, але з часом їх напевно можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Того року Samsung вже випускала навушники, присвячені покемонам. Але тоді кейс отримав форму справжнього покебола – кулі для лову кишенькових монстрів.

Які навушники купити в 2023 році

Раніше в цьому місяці компанія Honor порадувала випуском 20-доларових TWS-навушників. Ця гарнітура – одна з найдоступніших в своєму класі, яка до того ж має активне шумозаглушення і режим прозорості.

Водночас УНІАН ділився топом найкращих навушників з шумозаглушенням у 2023 році. Вгорі списку очікувано AirPods Max, але в добірку також увійшли моделі Sony, Bose та інших популярних виробників.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту, вам може бути цікава підбірка найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. Всі вони здатні пережити зимову непогожу пору або активну літнє кардіонавантаження.

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