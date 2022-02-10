Водночас він зізнався, що носить Apple Watch.

Франц фон Хольцхаузен, керівник відділу дизайну Tesla. поскаржився на те, що Apple не пропонує нічого, що варто було б "з нетерпінням чекати".

Про це йшлося під час його подкаст-інтерв'ю зі Спайком Ферестеном з Spike’s Car Radio.

Хольцхаузен сказав, що пристрої Apple - просто "невелика доробка того ж самого".

"Сумна частина продуктів Apple зараз полягає в тому, що нема на що чекати. Я відчуваю, що це просто продовження. Це просто невелике доопрацювання того ж самого", - сказав він, додавши, що від того, що робить компанія, важко отримати натхнення і мотивацію.

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Водночас Хольцхаузен зізнався, що носить Apple Watch. Щоправда, це він виправдав тим, що вони корисні для фітнесу.

Зауважимо, Хольцхаузен відповідає за розробку Tesla Model S, Model 3, Model X і Model Y. Також його робота - футуристичний Cybertruck.

До Tesla він працював начальником відділу дизайну в Mazda. До компанії Ілона Маска приєднався у 2008 році.

Напередодні творіння Хольцхаузена, оновлений Cybertruck, показали "наживо".

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