Жовтневий рейтинг очолив Asus ROG Phone 6, який використовує новий флагманський процесор від Qualcomm.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила щомісячний рейтинг найпотужніших смартфонів-флагманів 2022 року, щоб користувачі могли вибрати найкращі з найкращих. У ньому несподівано з'явився новий лідер.

У жовтні перше місце віддали Asus ROG Phone 6. Що цікаво, він випередив нещодавно випущений ROG Phone 6D. Відмінності між ними проявляються в процесорах, на базі яких вони працюють. Як виявилося, Dimensity 9000+ від MediaTek поступається Snapdragon 8 Gen 1 в продуктивності.

Трійку лідерів замикає Nubia Red Magic 7s, що виділяється не тільки потужною начинкою, але і підтримкою швидкої зарядки 120 Вт. Ще й у нього підвищена частота опитування сенсора, що гарантує миттєвий відгук в іграх на ваші торкання.

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Також до рейтингу потрапили Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto x30 Pro, Xiaomi 12S Pro і Nubia Z40S Pro. Останній витіснив з Топ-10 складаний смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Asus ROG Phone 6: що потрібно знати про найпотужніший смартфон

Ігрові флагмани Asus ROG Phone 6 і 6 Pro були випущені в червні цього року. Це одночасно найпотужніші та найдорожчі ігрові телефони, що є на ринку. Ціна на звичайну модель в Україні починається від 44 тис. грн.

Обидва телефони мають 6,78-дюймові AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю FHD+ (2448×1080) та частотою оновлення 165 Гц. Що стосується фотоможливостей, то 50-Мп сенсор доповнюють 13-Мп "ширококутник" і макро-камера на 5 Мп. Можна писати відео в 8K або в Slow-mo з 480 fps.

Також цього літа Asus випустила Zenfone 9 – один з найбільш компактних флагманів на ринку з діагоналлю екрана 5,9 дюйма. Серед інших особливостей тут вологозахист за стандартом IP68 і шестиосьова стабілізація на основній камері, покликана зробити зйомку максимальної плавною.

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