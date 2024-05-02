Huawei представила свої найбільш просунуті смартфони – конкуренти S24 і iPhone 15

Усі моделі отримали основну камеру зі змінною діафрагмою і перископ, а також незвичайний дизайн і топові екрани OLED.

Китайська Huawei взялася завойовувати глобальний ринок смартфонів за допомогою своєї флагманської лінійки Pura 70. Що цікаво, з чотирьох випущених моделей у Європі доступні відразу три: Pura 70, Pura 70 Pro і Pura 70 Ultra.

Усі моделі отримали основну камеру зі змінною діафрагмою і перископ, а також незвичайний дизайн й топові екрани OLED. Їх вже називають головними камерофонами на ринку і конкурентами актуальних флагманів на кшталт Samsung Galaxy S24 і iPhone 15, пише ITHome.

Доступний Pura 70 отримав скляно-металевий корпус, 6,6-дюймовий дисплей LTPO OLED з кадровою частотою 120 Гц, новітній процесор Kirin 9010, від 12/256 ГБ пам'яті. Ззаду встановлена камера 50 Мп (основна), 12 Мп (перископ), 13 Мп (ширик). Батарея – 4900 мАг зі швидкою зарядкою 66 Вт.

Pura 70 Pro вирізняється збільшеним 6,8-дюймовим екраном, камерами на 50, 48 і 12,5 мегапікселів і акумулятором 5050 мАг.

Найбільш просунутий Pura 70 Ultra вирізняється камерою 50+50+40 мегапікселів, яка має висувний механізм для збільшення. Також телефон отримав найбільш ємну і потужну батарею - на 5200 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт.

Глобальні версії Huawei Pura 70 отримали EMUI 14.2 замість Harmony OS 4.2. А функція двостороннього супутникового зв'язку залишилася ексклюзивною для китайських версій.

Ціни високі. Huawei Pura 70 оцінили в 999 євро, або близько 42 тис. грн. Pura 70 Pro коштуватиме 1199 євро (50 000 грн), Pura 70 Ultra – 1499 євро (63 000 грн).

Як УНІАН уже писав, прибуток Huawei в першому кварталі зріс на 564% рік до року – феноменальне зростання доходів підкреслило відродженнякомпанії, незважаючи на санкції. Аналітики переконані, що незабаром Huawei витіснить Apple за продажами на китайському ринку.

Тим часом фахівці AnTuTu назвали найпотужніші та найшвидші смартфони у 2024 році. Вони з легкістю запускають усі ігри на максимальних налаштуваннях графіки і навряд чи застаріють у найближчі п'ять років.

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