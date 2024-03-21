Середня вартість телефону китайського виробника вже зросла на 19% за минулий рік.

Смартфони Xiaomi завжди виділялися від інших смартфонів своєю доступною вартістю і співвідношенням ціни-якості. Але в останні роки пристрої китайського бренду почали дорожчати і ця тенденція продовжиться у 2024 році.

Це випливає з фінансового звіту Xiaomi за 2023 рік. Згідно з документами, середня вартість смартфона компанії на території Китаю за минулий рік зросла на 19%, і компанія дотримуватиметься обраної стратегії.

У звіті йдеться про те, що на флагманські пристрої виробника припало 20% від усіх постачань у 2023 році, а в 4-му кварталі ця частка збільшилася до 28%. На думку аналітиків, це вказує на намір IT-гіганта й надалі робити ставку на преміальні смартфони. Не зупиниться і зростання цін на пристрої у 2024 році.

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Зазначається, що презентований у лютому 2024 року флагманський Xiaomi 14 Ultra у Китаї коштує 6500 юанів (приблизно 800 євро), тоді як у Європі його ціна склала 1500 євро, що дорожче, ніж за Samsung Galaxy S24 Ultra або iPhone 15 Pro Max.

Восени 2023 року аналітики говорили, що найближчими роками очікується зростання цін на Android-смартфони. Причиною цього є перехід на новий чип Snapdragon 8 Gen 4 з "дивовижним рівнем продуктивності". Він буде встановлений у найпередовіших мобільних гаджетах.

Раніше сьогодні Xiaomi представила свій найкрасивіший смартфон у 2024 році. А ще він першим на ринку отримав процесор Snapdragon 8s Gen 3, який є спрощеною версією Snapdragon 8 Gen 3.

А цього місяця почалося розгортання нової оболонки HyperOS для європейських користувачів. Її отримають не лише смартфони, а й планшети та носимі пристрої.

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