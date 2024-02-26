Виробник обіцяє, що всі пристрої мають оновитися в першій половині 2024 року.

Компанія Xiaomi розкрила графік оновлень своїх пристроїв до HyperOS на глобальному ринку. Очевидно, що виробник трохи відстає від графіка (версія для китайських смартфонів вийшла ще в жовтні), але перші користувачі вже почали отримувати апдейти.

У списку не тільки смартфони, а й планшети та переносні пристрої. Xiaomi обіцяє, що всі пристрої мають оновитися в першій половині 2024 року.

Які девайси отримають HyperOS вже дуже скоро

Лінійка Xiaomi 14

Лінійка Xiaomi 13

Лінійка Xiaomi 13T

Лінійка Xiaomi 12

Лінійка Xiaomi 12T

Лінійка Redmi Note 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Не всі пристрої отримають апдейт в один день – оновлення виходитимуть поступово. Тому заходьте в налаштування свого пристрою і перевіряйте, чи доступна HyperOS для завантаження.

Відео дня

Але є один спосіб отримати HyperOS максимально швидко. Нова ОС встановлена на новітніх Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 і Xiaomi Smart Band 8 Pro, а також нещодавно випущених глобальних версіях Xiaomi 14 і 14 Ultra.

Оболонку HyperOS як наступницю MIUI анонсували в жовтні 2023 року разом із серією Xiaomi 14. Головна зміна в тому, що смартфон у новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями з'являтимуться в шторці.

Наприкінці 2023-го Xiaomi також оновила список EOS (End of Support), куди потрапили гаджети, які більше не отримають оновлень. У топ внесли популярні смартфони Xiaomi і Poco. А загалом сумарно за останній рік китайська фірма розлучилася з понад 50 смартфонами.

Вас також можуть зацікавити новини: