Компанія Xiaomi розкрила графік оновлень своїх пристроїв до HyperOS на глобальному ринку. Очевидно, що виробник трохи відстає від графіка (версія для китайських смартфонів вийшла ще в жовтні), але перші користувачі вже почали отримувати апдейти.
У списку не тільки смартфони, а й планшети та переносні пристрої. Xiaomi обіцяє, що всі пристрої мають оновитися в першій половині 2024 року.
Які девайси отримають HyperOS вже дуже скоро
- Лінійка Xiaomi 14
- Лінійка Xiaomi 13
- Лінійка Xiaomi 13T
- Лінійка Xiaomi 12
- Лінійка Xiaomi 12T
- Лінійка Redmi Note 13
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Watch S3
- Xiaomi Smart Band 8 Pro
Не всі пристрої отримають апдейт в один день – оновлення виходитимуть поступово. Тому заходьте в налаштування свого пристрою і перевіряйте, чи доступна HyperOS для завантаження.
Але є один спосіб отримати HyperOS максимально швидко. Нова ОС встановлена на новітніх Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 і Xiaomi Smart Band 8 Pro, а також нещодавно випущених глобальних версіях Xiaomi 14 і 14 Ultra.
Оболонку HyperOS як наступницю MIUI анонсували в жовтні 2023 року разом із серією Xiaomi 14. Головна зміна в тому, що смартфон у новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями з'являтимуться в шторці.
Наприкінці 2023-го Xiaomi також оновила список EOS (End of Support), куди потрапили гаджети, які більше не отримають оновлень. У топ внесли популярні смартфони Xiaomi і Poco. А загалом сумарно за останній рік китайська фірма розлучилася з понад 50 смартфонами.