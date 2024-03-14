Вона давала змогу дивитися відео з YouTube з вимкненим екраном без підписки YouTube Premium.

Нещодавно Xiaomi випустила новий апдейт для всіх версій ОС, починаючи з MIUI 12 та нової HyperOS. Однак, разом із новими функціями оновлення позбавить користувачів однієї популярної послуги.

Як пише портал Android Authority, компанія видалила функцію відтворення плеєра YouTube на заблокованому екрані. До цього користувачі смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco могли користуватися головною особливістю преміальної підписки на ютуб абсолютно безкоштовно.

Імовірно, Xiaomi пішла на такий крок, щоб не псувати відносини з Google. Як зазначається, фіча "Відтворювати звук, коли екран вимкнено" вперше з'явилася в MIUI 12 і давала змогу дотепер слухати аудіо у фоновому режимі з будь-яких застосунків – зокрема для відео з YouTube. Водночас Google пропонує таку можливість у рамках щомісячної підписки за $13,99.

Відео дня

Тепер людям залишається або змиритися і купити підписку, або користуватися сторонніми інструментами. Або ж залишити смартфон на старій версії ПЗ.

Раніше цього місяця Xiaomi оголосила про початок розгортання нової оболонки HyperOS для європейських користувачів. У списку не тільки смартфони, але також планшети і носимі пристрої.

А наприкінці 2023 року Xiaomi оновила список EOS (End of Support), куди потрапили гаджети, які більше не отримають оновлень. У топ внесли популярні моделі Xiaomi і Poco. А загалом сумарно за останній рік китайська фірма "розлучилася" з понад 50 смартфонами.

Вас також можуть зацікавити новини: