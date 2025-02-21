Масштабне оновлення з'являться набагато раніше, ніж зазвичай – десь у червні, після офіційного релізу свіжого "андроїда".

У мережі з'явився список пристроїв Xiaomi, які оновляться до свіжого "Андроїда". Інформацію про них виклали на порталі XiaomiTime, який регулярно відстежує вихід нових прошивок для апаратів виробника.

Відомо, що цього року фанатам Xiaomi не доведеться чекати оновлення до осені. Річ у тім, що Android 16, на базі якої створять оболонку від Xiaomi, вийде вже до літа – в Google радикально змінили плани випуску власних ОС.

Передусім Android 16 отримають висококласні флагмани Xiaomi та інші нові пристрої:

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Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Mix Fold 3;

Xiaomi Mix Flip;

Xiaomi Mix Fold 4;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Xiaomi 14T.

Список пристроїв Redmi теж значний:

Redmi K80;

Redmi K80 Pro;

Redmi A4 5G;

Redmi Turbo 4;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70E;

Redmi K70;

Redmi 13R;

Redmi 13C 5G;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Turbo 3;

Redmi 13 5G;

Redmi Note 13R;

Redmi 13;

Redmi 14R 5G;

Redmi 14C;

Redmi A3 Pro;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro+;

Redmi Note 14 Pro 4G;

Redmi 14C;

Redmi A3.

Ось смартфони Poco:

Poco F7;

Poco F7 Ultra;

Poco X7;

Poco X7 Pro;

Poco C75 5G;

Poco F5 Pro;

Poco X6 5G;

Poco X6 Pro;

Poco M6 Pro 4G;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco M6 Plus 5G;

Poco M6;

Poco C75.

Також нова ОС буде доступна для наступних планшетів Xiaomi:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE 4G;

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi;

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Poco Pad.

Список пристроїв, які оновляться до Android 16, поки не остаточний і, без сумнівів, буде розширено новими моделями. Зокрема, флагман Xiaomi 15 Ultra, що готується до випуску, також гарантовано отримає Android 16.

Абсолютно точно оновлення не прийде на телефони, які з початку 2025 року перейшли в статус End of Life (EOL). Серед них, наприклад, Redmi 10, Redmi Note 11 і Poco X4 Pro.

Раніше УНІАН уже повідомляв, що Xiaomi потужно прокачає акумулятори нових смартфонів. Щонайменше дві моделі, які скоро вийдуть, отримають батареї ємністю 7300/7500 мАг. Домогтися такого приросту вдалося завдяки переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники випереджають Apple і Samsung.

А якщо ви власник смартфона Samsung і чекаєте оновлення до One UI 7.0 на базі Android 15, то для вас погані новини – очікування може розтягнутися ще на кілька місяців.

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