Нова фішингова афера виглядає як офіційний лист від Apple.

Apple попередила про новий спосіб шахраїв заволодіти вашими даними. Кіберзлочинці розсилають електронні листи від імені компанії, в яких ідеться про те, що дію вашого Apple ID призупинено і його потрібно терміново відновити. Про це повідомляє видання TechRadar.

У листах, які розроблені таким чином, щоб вони виглядали максимально правдоподібними, з використанням логотипів, кольорів і шрифтів Apple, пропонується швидке рішення: перейти за посиланням, яке веде на фейковий екран входу в систему.

Якщо ввести там свої логін і пароль, хакери вкрадуть ваші облікові дані і потенційно зможуть отримати доступ до вашого облікового запису Apple.

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Apple просить проявляти обережність і нагадує, що з випусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia і watchOS 11 Apple ID був перейменований в Apple Account, тому важливо звертати увагу на такі дрібниці в тексті.

Крім того, компанія загалом не розсилає подібних повідомлень, а в рідкісних випадках пише виключно з електронної пошти, що закінчується на @email.apple.com.

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Кілька років тому Apple додала в iOS Lockdown Mode для захисту iPhone. Це режим підвищеного захисту, який застосовується в тому разі, якщо людина вважає, що стала жертвою таргетованого стеження, або її телефон заражений шкідливим ПЗ. Apple навіть запропонувала хакерам рекордну винагороду за злом цього режиму.

Нещодавнє дослідження показало, що iPhone – найнепопулярніший подарунок на Новий Рік і зимові свята. Явним лідером став розумний годинник Apple Watch, а на другому місці за популярністю йдуть планшети.

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