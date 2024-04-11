Власники iPhone у 92 країнах отримали повідомлення про загрози з боку шпигунського ПЗ.

Корпорація Apple розіслала повідомлення про загрози користувачам iPhone у 92 країнах, попередивши їх, що вони могли стати ціллю зловмисників. Чи є серед цих країн Україна, невідомо.

"Apple виявила, що ви стали жертвою атаки шпигунського ПЗ, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов'язаний із вашим Apple ID. Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся. Будь ласка, поставтеся до цього попередження серйозно", – йдеться в повідомленні, яке Apple розіслала своїм клієнтам.

Apple не стала вдаватися в подробиці, хто стоїть за атаками, але порадила користувачам про всяк випадок активувати на смартфоні захист "Lockdown Mode", а також просить не вводити дані свого Apple ID на неперевірених сайтах і в таких запитах із чужими поштами.

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Виробник iPhone уже не вперше надсилає подібні попередження. З 2021 року такі повідомлення про загрози з боку шпигунського ПЗ отримали користувачі з більш ніж 150 країн, згідно з оновленою сторінкою підтримки Apple.

Варто зауважити, що атаки зловмисником на різні популярні у світі пристрої, зокрема Apple, далеко не рідкість. У лютому експерти з безпеки виявили перший у своєму роді троян для пристроїв на базі iOS, створений для викрадення біометричних даних осіб.

У 2020 році Apple додала в iOS Lockdown Mode для захисту iPhone. Це режим підвищеного захисту, який застосовується в тому разі, якщо користувач вважає, що став жертвою таргетованого стеження, або його девайс заражений шкідливим ПЗ. Apple навіть запропонувала хакерам рекордну винагороду за злом цього режиму.

Нагадаємо, у червні відбудеться презентація iOS 18. Очікується, що це буде найбільше оновлення в історії iPhone, але більша частина функцій буде ексклюзивною для iPhone 16, а старі моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

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