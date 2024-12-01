Айфони найрідше стають подарунками порівняно з іншими типами пристроїв з логотипом "яблука".

Аналітична фірма CIRP випустила новий цікавий звіт. Цього разу він присвячений продуктам Apple, які мають найбільший попит як подарунки на Різдво або Новий рік.

Важливо зазначити, що дослідження охоплювало тільки основні продукти Apple – iPhone, iPad, Mac і Apple Watch. Різні аксесуари, включно з навушниками AirPods, до уваги не брали.

У результаті явним лідером став розумний годинник Apple Watch – у різдвяний сезон під ялинкою його знайшли 9% опитаних, ще 2% – в інші пори року. На другому місці за популярністю йдуть планшети – 6% і 2% відповідно. Замикає трійку Mac, які дарували 1% опитаних у святковий сезон, що лише незначно вище середнього рівня протягом року.

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А ось найпопулярніший продукт Apple, iPhone, опинився на останньому місці з практично нульовими показниками дарувань у будь-яку пору року.

Експерти пояснюють, що така специфіка пов'язана з особливостями використання продуктів. Наприклад, одержувачу iPhone доводиться нести регулярні витрати на мобільний зв'язок, і з цього погляду такий подарунок може здаватися свого роду обтяженням.

Наприкінці жовтня Apple представила першу партію комп'ютерів на базі M4. Серед них – MacBook Pro з рекордною батареєю на 24 години, Mac mini в новому дизайні, iMac на базі M4 і Magic-аксесуари з USB-C.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією допоки не з'явиться iPhone 19. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

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