Чи є серед цих країн Україна, невідомо.

Компанія Apple розіслала попередження власникам iPhone у 100 країнах, повідомивши, що їхні гаджети стали жертвами шпигунського ПЗ. Серед постраждалих – журналісти, активісти та правозахисники.

"Apple виявила цільову атаку шпигунського ПЗ на ваш iPhone. Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся. Будь ласка, поставтеся до цього попередження серйозно", - йдеться в повідомленні, яке Apple розіслала своїм клієнтам.

На сьогодні відомо тільки про два підтверджені випадки подібних атак. Перший – італійський журналіст Чіро Пеллегріно, який отримав повідомлення від Apple, в якому корпорація прямо вказала, що атака має масовий характер. Другий – нідерландська правозахисниця Єва Влардингербрук.

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Apple не стала вдаватися в подробиці, хто стоїть за атаками, але порадила користувачам про всяк випадок активувати на смартфоні режим підвищеного захисту Lockdown Mode, призначений для захисту від складних цифрових загроз.

Компанія вже не вперше надсилає подібні повідомлення. Торік Apple двічі повідомляла своїх користувачів у сотнях країн про те, що вони зазнали атаки невідомого шпигунського ПЗ.

Нагадаємо, у 2022 році Apple додала в iOS Lockdown Mode для захисту iPhone. Це режим підвищеного захисту, який застосовується в тому разі, якщо користувач вважає, що став жертвою таргетованого стеження, або його девайс заражений шкідливим ПЗ. Apple навіть пропонувала хакерам рекордну винагороду за злом цього режиму.

А на Android-смартфонах раніше з'явилася корисна функція для боротьби з крадіжками: якщо ШІ-алгоритм виявить нетипові різкі рухи (як коли смартфон різко вихоплюють із рук), екран пристрою автоматично заблокується на код-пароль.

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