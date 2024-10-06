Для її роботи потрібен пристрій під управлінням ОС Android 10 і новіше.

На Android-смартфонах з'явився корисний функціонал для боротьби з крадіжками, який був анонсований ще в травні на конференції I/O 2024. Про це пише The Verge.

Найцікавіша з нових функцій – це Theft Detection Lock. Якщо ШІ-алгоритм виявить нетипові різкі рухи (як коли смартфон різко вихоплюють з рук), екран пристрою автоматично заблокується на код-пароль.

У ситуації, коли смартфон встигли вкрасти, його можна заблокувати віддалено за одним тільки номером телефону за допомогою функції Remote Lock. Третя функція, Offline Device Lock, автоматично заблокує екран смартфона, якщо він тривалий час перебуває в офлайн-режимі.

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Активувати нові функції можна в розділі "Налаштування" → Google → "Усі сервіси" → "Захист від крадіжки". Нововведення поступово з'являтимуться на пристроях під управлінням Android 10 і новіше. Користувачі Google Pixel 7 і Xiaomi 14 пишуть, що на їхніх смартфонах уже доступні нові функції.

Як повідомляв УНІАН, користувачі смартфонів Vivo почали першими отримувати Android 15 – навіть раніше за Google Pixel. Вони оновляться тільки 15 жовтня. У мережі є список із понад 350 девайсів, які будуть сумісні з новою ОС.

Цьогорічний Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система дасть змогу знайти вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі смартфони будуть довше працювати від акумулятора.

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