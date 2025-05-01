Яблучний гігант тепер не може забороняти розробникам рекламувати сторонні шляхи оплати.

Після чотирьох з невеликим років судових розглядів Fortnite нарешті повертається в App Store на iPhone і iPad – оголосив генеральний директор і засновник Epic Games Тім Свіні.

Заява надійшла відповіддю на рішення окружного суду Каліфорнії на користь Epic Games – суддя заборонив Apple брати комісію в розмірі 27% за зовнішні покупки в іграх і додатках. Крім того, тепер розробники можуть без проблем відводити користувачів із додатків на свої сайти, щоб вони платили там, і забирати весь прибуток собі.

Нагадаємо, що Epic Games цю вимогу порушила, спрямовуючи гравців купувати V-бакси (ігрова валюта в Fortnite) через свій сайт і не сплачуючи Apple її комісію. Apple у відповідь на це прибрала Fortnite з App Store по всьому світу і почалася багаторічна судова тяганина, яка ось зараз закінчилася.

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Apple повинна погодиться з рішенням суду і поширити нові правила на весь світ, а Epic Games зобов'язується, зі свого боку, повернути королівську битву Fortnite в App Store в усьому світі та припинити поточні й майбутні судові розгляди щодо цієї теми.

Варто зазначити, що 2024 року Fortnite знову став доступним на пристроях Apple у країнах ЄС завдяки набуттю чинності Закону про цифрові ринки (DMA). Цей закон зобов'язав Apple дозволити встановлення сторонніх магазинів застосунків і альтернативних способів оплати.

Раніше ми розповідали, що Fortnite оновив власний світовий рекорд за одночасною кількістю гравців, у якийсь момент у грі перебувало 14 мільйонів користувачів. Для такого результату компанія влаштувала масштабний ігровий концерт за участю Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice та Juice WRLD.

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