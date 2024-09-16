Топ розділили на п'ять груп: найкращі апарати до 500, 400, 300 і 200 доларів. Також виділили декілька моделей на iOS.

За останні роки виробникам смартфонів вдалося вивести бюджетні апарати на новий рівень. Багато з них пропонують покупцям широкий функціонал і чудову продуктивність, без дійсно серйозних компромісів.

Редактори порталу Phone Arena відібрали якісні телефони з категорії "топ за свої гроші", з покупкою яких ви точно не прогадаєте. Топ розділили на п'ять груп, серед яких також виділили бюджетні Айфони.

Найкращі бюджетні Android до $500

Google Pixel 8a . Практично ідеальний смартфон за свої гроші. У нього в арсеналі OLED-дисплей з частотою 120 герц, фірмовий чипсет Tensor G3, а подвійна камера на 64+13 Мп знімає краще за більшість Андроїдів у цьому ціновому сегменті. З недоліків: товста рамка навколо екрана і повільна зарядка.

. Практично ідеальний смартфон за свої гроші. У нього в арсеналі OLED-дисплей з частотою 120 герц, фірмовий чипсет Tensor G3, а подвійна камера на 64+13 Мп знімає краще за більшість Андроїдів у цьому ціновому сегменті. З недоліків: товста рамка навколо екрана і повільна зарядка. OnePlus 12R. Смартфон отримав процесор Snapdragon 8 Gen 2 з великою камерою охолодження – за цим показником він перевершує всіх конкурентів. У нього також найбільший екран: 6,8-дюймовий OLED з плавною частотою оновлення 120 Гц. Але камери знімають не так добре, як Pixel.

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Найкращі бюджетні Android до $400

Samsung Galaxy A35. Пристрій отримав яскравий 120-герцовий AMOLED-екран на 1000 ніт і велику батарею місткістю 5000 мАг. Система камер також досить хороша, як для своєї ціни. Недоліки теж є: це не зовсім швидкий чипсет Exynos 1380 і всього 6 ГБ оперативної пам'яті.

Пристрій отримав яскравий 120-герцовий AMOLED-екран на 1000 ніт і велику батарею місткістю 5000 мАг. Система камер також досить хороша, як для своєї ціни. Недоліки теж є: це не зовсім швидкий чипсет Exynos 1380 і всього 6 ГБ оперативної пам'яті. Nothing Phone (2a). Девайс вийшов зі знайомим світлодіодним "гліфом" на задній панелі, тож це, імовірно, найкрасивіший бюджетний телефон з усіх. Також у нього все добре з продуктивністю і камерами. Але на глобальному ринку зараз його знайти досить складно.

Найкращі бюджетні Android до $300

Moto G Power 5G (2024) . На тлі інших бюджетників у своєму класі він виділяється "задником" з натуральної шкіри, підтримкою бездротової зарядки і значним часом автономної роботи. Але його РК-екран, виглядає далеко не так добре, як OLED у конкурентів.

. На тлі інших бюджетників у своєму класі він виділяється "задником" з натуральної шкіри, підтримкою бездротової зарядки і значним часом автономної роботи. Але його РК-екран, виглядає далеко не так добре, як OLED у конкурентів. OnePlus Nord N30 5G. Головними перевагами тут є чистий і плавний користувальницький інтерфейс і типова для бренду надшвидка зарядка: від 0 до 100% менше, ніж за годину. Компроміси, на які вам доведеться піти, включають відсутність надширококутної камери і середній час роботи батареї.

Найкращі бюджетні Android до $200

Samsung Galaxy A15 5G . Можливо, не найстильніший телефон на ринку, але один з найбільш просунутих у своєму класі. Цей апарат відрізняється від інших наявністю AMOLED-екрану з роздільною здатністю Full HD+, щедрих 128 ГБ пам'яті і батареї на 5000 мАг, якої конкретно тут вистачає на дві доби роботи. А отримувати оновлення ОС він буде цілих чотири роки.

. Можливо, не найстильніший телефон на ринку, але один з найбільш просунутих у своєму класі. Цей апарат відрізняється від інших наявністю AMOLED-екрану з роздільною здатністю Full HD+, щедрих 128 ГБ пам'яті і батареї на 5000 мАг, якої конкретно тут вистачає на дві доби роботи. А отримувати оновлення ОС він буде цілих чотири роки. Moto G 5G (2024). Хоч екран у нього РК, зате підтримується підвищена герцовка 120 Гц на відміну від 90 Гц у Galaxy A15. Це ідеальний варіант для перегляду відео і скролінгу соцмереж. На задній панелі розміщена 50-Мп основна камера і фактично непотрібна 2-Мп макро, але головна особливість – це неймовірно доступна ціна.

Найкращий бюджетний iPhone

Якщо вам потрібен дійсно дешевий iPhone вартістю до 500 доларів, ваш єдиний варіант – iPhone SE 3 , який Apple продає за $429. У нього цілком пристойні характеристики як для субфлагмана, але доведеться миритися з крихітним 4,7-дюймовим екраном і жирними рамками.

, який Apple продає за $429. У нього цілком пристойні характеристики як для субфлагмана, але доведеться миритися з крихітним 4,7-дюймовим екраном і жирними рамками. Якщо ви хочете iPhone у сучасному дизайні і готові трохи вийти за рамки бюджету, автори Phone Arena порадили iPhone 14. На відміну від SE, у нього більший 6,1-дюймовий OLED-екран, кращий час автономної роботи і камера. Але й коштує він 600 доларів.

Раніше цього місяця в Європі вийшов смартфон Honor, від якого шаленіють китайські користувачі. Він не б'є рекорди продуктивності, зате є найтоншою моделлю на ринку.

Новий рейтинг десяти бюджетних смартфонів, які найбільше продаються, показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став смартфоном, який найбільше купують за ціною до 150 доларів.

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