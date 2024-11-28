HyperOS 2.0: які телефони можуть оновитися до нової ОС / фото XiaomiTime

Слідом за релізом HyperOS 2 в Китаї компанія Xiaomi почала поширення фірмової оболонки на базі Android 15, на глобальному ринку.

Оновлення, позначене номером OS2.0.4.0.VNCMIXM, містить низку поліпшень, що знайшло відображення в її "вазі" – вона становить 6,3 ГБ.

Смартфони, які почали отримувати HyperOS 2:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13
  • Redmi K70
  • Redmi K60
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 12
  • Redmi 12

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Смартфони Xiaomi і Redmi почали отримувати HyperOS 2: шукайте свій у списку

HyperOS 2 поширюватиметься настільки швидко, наскільки дозволять можливості серверів оновлень, кажуть у Xiaomi, тож користувачам у деяких регіонах на свіже оновлення доведеться почекати декілька тижнів.

Xiaomi стверджує, що оновлена ОС стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн. Також прошивка містить набір ШІ-функцій XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.

У майбутньому HyperOS 2.0 отримають й інші актуальні моделі. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Так, нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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