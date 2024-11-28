Смартфони Xiaomi і Redmi почали отримувати HyperOS 2: шукайте свій у списку

Розгортання відбуватиметься поетапно, тому користувачам у деяких регіонах свіжу прошивку доведеться почекати кілька тижнів.

Слідом за релізом HyperOS 2 в Китаї компанія Xiaomi почала поширення фірмової оболонки на базі Android 15, на глобальному ринку.

Оновлення, позначене номером OS2.0.4.0.VNCMIXM, містить низку поліпшень, що знайшло відображення в її "вазі" – вона становить 6,3 ГБ.

Смартфони, які почали отримувати HyperOS 2:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Redmi K70

Redmi K60

Redmi Note 13

Redmi Note 12

Redmi 12

Відео дня

HyperOS 2 поширюватиметься настільки швидко, наскільки дозволять можливості серверів оновлень, кажуть у Xiaomi, тож користувачам у деяких регіонах на свіже оновлення доведеться почекати декілька тижнів.

Xiaomi стверджує, що оновлена ОС стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн. Також прошивка містить набір ШІ-функцій XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.

У майбутньому HyperOS 2.0 отримають й інші актуальні моделі. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Так, нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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