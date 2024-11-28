Смартфони Xiaomi і Redmi почали отримувати HyperOS 2: шукайте свій у списку

Слідом за релізом HyperOS 2 в Китаї компанія Xiaomi почала поширення фірмової оболонки на базі Android 15, на глобальному ринку.
Оновлення, позначене номером OS2.0.4.0.VNCMIXM, містить низку поліпшень, що знайшло відображення в її "вазі" – вона становить 6,3 ГБ.
Смартфони, які почали отримувати HyperOS 2:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Redmi K70
- Redmi K60
- Redmi Note 13
- Redmi Note 12
- Redmi 12
HyperOS 2 поширюватиметься настільки швидко, наскільки дозволять можливості серверів оновлень, кажуть у Xiaomi, тож користувачам у деяких регіонах на свіже оновлення доведеться почекати декілька тижнів.
Xiaomi стверджує, що оновлена ОС стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн. Також прошивка містить набір ШІ-функцій XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.
У майбутньому HyperOS 2.0 отримають й інші актуальні моделі. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Так, нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.